CALCIOMERCATO JUVENTUS INZAGHI DESCHAMPS / Salutato Allegri, si moltiplicano le indiscrezioni sulla panchina della Juventus. La dirigenza sta vagliando i profili giusti per continuare la scia di successi in Italia e tentare un nuovo assalto alla Champions League. Così, tra opzioni italiane e straniere, sono tanti gli allenatori accostati ai torinesi negli ultimi giorni: tra le piste italiane figurano Simone Inzaghi, Sarri e Mihajlovic, questi ultimi due non pienamente condivisi dai dirigenti.

Dall'estero, se il sogno è, restano aperte le porte per, anche se resta complicato liberare il Ct francese e l'argentino dal, con gli 'Spurs' che potrebbero chiedere 30-40 milioni di euro per lasciarlo partire dopo il rinnovo firmato fino al 2023 a circa 12 milioni a stagione. Tuttavia, non sono esclusi ulteriori sorprese nelle prossime settimane: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

La crisi di risultati al Real Madrid, ha fatto lievitare nuovamente la suggestione Zidane per la Juventus. Il suo profilo piace da sempre ad Agnelli, anche se l'accordo resta difficilissimo dopo il suo recente ritorno con i 'Blancos'. Se Conte è vicino all'Inter, inoltre, José Mourinho sarebbe un'ipotesi gradita a Cristiano Ronaldo: il nome dell'ex nerazzurro, nonostante gli attriti passati con i bianconeri, infatti, continua a circolare tra i tanti in lizza. La caccia all'erede di Allegri tiene sulle spine i tifosi bianconeri, tra suggestioni piacevoli e ipotesi clamorose.

