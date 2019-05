JUVENTUS SZCZESNY DE ROSSI / La Juventus festeggia lo scudetto davanti al proprio pubblico, nell'ultima apparizione di Allegri e Barzagli all''Allianz Stadium. Wojciech Szczesny si è soffermato su diversi argomenti in zona mista al termine del match pareggiato contro l'Atalanta: "Primo scudetto da titolare? Molto simile a quello dello scorso anno, è sempre una bellissima sensanzione. Buffon? Ci sentiamo spesso, siamo rimasti amici ed è sempre bello rivederlo. Ramsey? L'ho portato a cena l'altro giorno.

E' molto forte, sicuramente ci darà una grande mano per continuare a vincere.? Ha pianto abbastanza, era molto emozionato ma è normale. E' strano vederlo andar via, lo vogliamo molto bene.? E' un grande ragazzo, il più forte tra noi portieri - scherza il polacco - Sono contento di farlo giocare domenica per l'ultima partita contro la Sampdoria".

Szczesny ha infine aggiunto: "Come vedrei De Rossi alla Juve? E' strano, non mi aspettavo quesa domanda… Ho giocato con lui due anni: è stato sempre un grande giocatore, uomo e capitano. Sorpreso che sia finita così tra lui e la Roma? Sì".

