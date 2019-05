ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini ha dribblato l'argomento sul suo futuro dopo l'1-1 contro la Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico dell'ha così parlato al termine del match in conferenza stampa: "Non penso e non mi interessano queste voci. Adesso il mio unico pensiero è la partita contro il Sassuolo e vincerla per andare in Champions".