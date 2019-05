JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri, alla sua ultima partita all''Allianz Stadium' nel pareggio contro l'Atalanta, è ritornato sul suo addio alla panchina della Juventus soffermandosi anche sul suo successore: "Sceglierà la dirigenza e lo farà nel migliore dei modi.

Non lo so chi sceglieranno, ma sicuramente prenderanno un allenatore all'altezza - le parole in conferenza stampa del tecnico toscano - Il prossimo allenatore erediterà una squadra vincente, difficilmente migliorabile come ha detto il vicepresidente. Faranno una grande Champions".

In zona mista Allegri ha poi aggiunto: "Cosa faccio? Adesso vado al mare, poi si vedrà. Inglese o francese? Meglio l'italiano..."

