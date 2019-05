CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI FUTURO - Dopo la separazione con la Juventus, la domanda sorge spontanea: quale sarà la prossima squadra di Massimiliano Allegri? Ecco la risposta del diretto interessato ai microfoni di 'Sky' dopo la partita contro l'Atalanta, l'ultima all'Allianz Stadium: "Indipendentemente da quella che può essere la possibilità di allenare, faccio sempre riflessioni tecniche sulla squadra. Se non sono convinto di quello che ho a disposizione, mi fermo. Mi devo divertire, altrimenti smetto di allenare.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E se non sono me stesso, difficilmente riesco a fare risultati. Avevo parlato col presidentedopo l'e c'era l'idea di andare avanti. Poi, nell'ultimo incontro, ho capito che per il bene della Juve era giusto finire. Venerdì mattina mi è stata comunicata la decisione della società, ma già da giovedì sera sapevo di non essere più l'allenatore della Juve. Ma non perché me lo avessero detto. Starò fermo un anno solo se non ci sarà l'occasione giusta. Altrimenti riparto. Parlare di altre squadre non ha senso, ora vedremo cosa succederà".