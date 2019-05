JUVENTUS ATALANTA ALLEGRI / L'ultima partita allo Stadium per Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Al termine del match contro l'Atalanta ha parlato il tecnico livornese. Prime dichiarazioni dedicate al futuro: "Chi arriva al posto tuo? Non lo so, sicuramente farà la scelta migliore la società - ammette il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' - Da gennaio abbiamo sempre rincorso giocatori che non stavano bene. Ho fatto 37 formazioni differenti e la squadra ha risposto bene... dicono che il campionato sia facile ma è stata la Juventus ha renderlo facile. Lascio un'ottima squadra per vincere il campionato e per fare un'ottima Champions.

La spensieratezza deve essere la forza per vincere la Champions League".

ADDIO - "C'era l'idea di andare avanti, poi con la riunione che abbiamo fatto insieme ho capito che per il bene della Juve era giusto finire. Mi è stato comunicato venerdì mattina. Giovedì sera sapevo già che non sarei stato l'allenatore della Juve"

PRESIDENTI - "Fortunato ad avere avuto Berlusconi e Agnelli. E' stato bello che mi ha accompagnato all'uscita, così come la presenza della squadra"

MENTALITA' - "La mentalità è l'opposto di quella che c'era al Milan. Più fortunato di così..."

