NAPOLI INTER ANCELOTTI / Grande vittoria per il Napoli, che batte 4-1 l'Inter e si congeda al meglio dal pubblico del San Paolo. Il tecnico azzurro Carlo Ancelotti elogia la sua squadra nel postpartita: "La partita di oggi dimostra le nostre grandi qualità specialmente in mezzo al campo, in questa stagione abbiamo fatto tante ottime prestazioni, un po' meno magari nella seconda parte dove ci è mancata la continuità, ma chiudere in questo modo la stagione è positivo - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Difficile preparare una partita del genere con poche motivazioni, la professionalità dei giocatori ha fatto la differenza. Questa squadra mi da' grandi segnali, peccato l'infortunio di Albiol e il calo di Allan che ci ha fatto perdere qualcosa per strada, in questo finale di stagione ci stiamo ritrovando. Programmazione per il futuro? Non mi va di parlare di interventi singoli di mercato, sappiamo dove possiamo migliorare.

Dobbiamo cercare di avere sempre grande pressione offensiva e giocare l'uomo contro uomo in difesa, la chiave è aumentare l'intensità per il prossimo anno. Bisogna fare attenzione ai dettagli e alla concentrazione, vale per l'intero calcio italiano, non si devono perdere le proprie peculiarità anche se migliorare su scala europea dal punto di vista dell'intensità è difficile qui per la grande attenzione difensiva".

Sull'addio di Allegri: "L'allenatore è sempre l'ultimo a sapere le cose, non si è sicuri mai di nulla. L'esperienza insegna che l'esonero fa parte delle eventualità che possono succedere. I risultati contano, siamo pagati anche per quello e sappiamo di dover lavorare per ottenerli. Ai tempi di Parma e Juventus ci rimasi male, poi ci ho fatto il callo...Permanenza a lungo degli allenatori in panchina? Predomina l'aspetto economico più che quello sportivo secondo me. Anche se alla fine tutti vogliono vincere e i risultati contano. Prossima stagione? Qui sto benissimo, spero che il Napoli eserciti la clausola al 30 maggio (ride, ndr). Ho un contratto di altri due anni qui e spero di farli al meglio".

