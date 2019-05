Corsa Champions: Atalanta, Inter, Milan e Roma: ecco cosa può succedere

CORSA CHAMPIONS LEAGUE ATALANTA INTER MILAN ROMA / Ancora due posti da conquistare. Atalanta, Inter, Milan e Roma (solo la matematica non la condanna), si giocheranno nell'ultimo turno la Champions League. I bergamaschi saranno chiamati a sfidare in casa a Reggio Emilia il Sassuolo. I nerazzurri di Spalletti, invece, ospitano a San Siro l'Empoli, ancora coinvolto nella lotta salvezza. Match più facili per rossoneri e giallorossi che sfidano le già salve Spal e Parma.

Classifica: Atalanta 66, Inter 66, Milan 65, Roma 63

L'attenzione va puntata soprattutto ad un possibile arrivo a pari punti.

Se Atalanta e Inter dovessero arrivare appaiate al quarto posto, la classifica avulsa premierebbe i bergamaschi. Quest'ultimi, invece, avrebbero la peggio in caso di arrivo a pari punti con il Milan. I rossoneri a loro volta non potrebbero festeggiare se arrivassero quarti con l'Inter.

Se arrivassero Atalanta, Inter e Milan con gli stessi punti, sarebbe ancora una volta la squadra di Gattuso a rimanere fuori.

Le speranze della Roma sono davvero poche ma può succedere che i giallorossi arrivino con gli stessi punti di Inter a Atalanta. A rimanere fuori sarebbe la squadra di Spalletti (con il successo del Milan, sarebbe fuori anche la Roma).

Ultima ipotesi è l'arrivo di tutte e quattro le squadre con gli stessi punti: a passare sarebbero Inter e Milan.

