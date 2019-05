NAPOLI INTER SPALLETTI / L'Inter cercava il pass matematico per la Champions League, dalla gara con il Napoli torna con un ko per 4-1 e ora dovrà vincere con l'Empoli per raggiungere l'obiettivo. Ecco le dichiarazioni nel postpartita del tecnico Luciano Spalletti: "Abbiamo iniziato bene la partita, poi abbiamo commesso errori tecnici in costruzione bassa - ha spiegato a 'Sky Sport' - Da lì è nato il primo gol e abbiamo palleggiato peggio, non trovando gli spazi tra le linee per metterli in difficoltà. Abbiamo giocato peggio di altre volte, ci sta di perdere a Napoli ma non in questa maniera. Con l'Empoli è una finale, dobbiamo essere pronti a giocarcela. In questo finale di campionato abbiamo fatto buone prestazioni con qualche pareggio di troppo.

Nel secondo tempo ho tentato di fare qualcosa di diverso inserendoe giocando con due punte, ma avendo due attaccanti d'area di rigore si doveva palleggiare meglio. Avendo un giocatore in meno sottopalla, ci hanno creato tanti problemi. Mancanza di personalità? Ci abbiamo provato, ma il Napoli si è dimostrato più forte. Stato d'animo? Mettetevi nei miei panni e capite cosa ci sarà da passare questa settimana. Ho il vantaggio di esserci già passato, per fortuna. Più difficile rispetto a un anno fa per avere tutto da perdere? Durante la settimana, quando ti metti al lavoro, sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Sappiamo di dover mettere il massimo della personalità che compete a una squadra di Milano che si gioca l'accesso in Champions League, dovremo reggere la pressione. E' stata una brutta partita stasera, ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Sappiamo di dover vincere l'ultima partita, è chiaro che con l'Empoli sarà dura per le motivazioni che loro hanno, ma dovremo farcela. I gol degli attaccanti ci sono mancati in generale, ma dopo una gara del genere ci sono problematiche che emergono in tutti i reparti".