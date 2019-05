JUVENTUS-ATALANTA PAGELLE E TABELLINO/ Partita dinamica fin dai primi minuti. L'Atalanta cerca di avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League, trovando il vantaggio con Ilicic. Match giocato su grandi ritmi e in velocità fino al 70' con tanti capovolgimenti di fronte. Sul finire saltano tutti gli schemi con entrambe le squadre che cercano la vittoria. Barzagli lascia il campo bianconero per l'ultima volta tra gli appluasi di tutto lo stadio e giro d'onore. Mandzukic premia il cambio di Allegri realizzando il gol pareggio. Barrow e De Roon sul finire sprecano l'occasione per il 1-2 su un errore di rilancio di Szczesny. Bernardeschi entra ma non dà quel cambio di velocità che ci si aspettava e finisce il match negli spogliatoio per un fallo da rosso su Barrow.

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – Attento sul tiro di Freuler meno sul calcio d’angolo che ha portato al gol di Ilicic.

Cancelo 6 – Ordinato in copertura. Spinge tanto in profondità superando Gosens senza preoccupazioni. Spostato a sinistra nella ripresa con l’aiuto di Matuidi si crea lo spazio per affondare anche da quel lato.

Barzagli 6 – Per la sua ultima partita ha un avversario difficile da contrastare. Lotta con Zapata perdendo duelli di contenimento. Esce in lacrime tra gli applausi di tutto lo stadio. Dal 61’ Mandzukic 6,5 – Tanta voglia di tornare in campo. Incide subito con i primi palloni toccati. Ci pensa lui a ristabilire la parità.

Bonucci 6,5 – Bella prova. Rischia tanto spingendosi in avanti. Molto attivo e partecipe nella manovra.

Alex Sandro 5,5 – Prende il primo giallo della serata, già ammonito si limita molto. Soffre la ripartenze sulla sua verticale, contiene come può l’esuberanza di Ilicic. Dal 46’ Bernardeschi 5 – Prova a spingere ma non cambia la partita come ci si aspettava. Finisce la partita negli spogliatoi per un fallo da espulsione su Barrow.

Can 6,5 – Inizia bene, commette qualche errore non da lui in mezzo al campo. Ma finisce in crescendo nel secondo tempo con una prestazione solida in difesa.

Pjanic 6 – Con la solita qualità dà ordine alla manovra bianconera. Stretto sul Papu, chiude gli spazi all’argentino.

Matuidi 6 – Nel complesso solita partita dinamica e di grinta a centrocampo. Bene anche negli inserimenti. Meno bene sul calcio d’angolo che porta in vantaggio i bargamaschi, lascia solo Ilicic che da posizione ravvicinata non sbaglia.

Cuadrado 6 – Partita a due facce. Si crea lo spazio giusto e arriva in profondità con buoni spunti ma si perde nell’uno contro uno facendosi anticipare. Nella ripresa si abbassa con l’uscita di Alex Sandro e ha una marcia in più.

Dybala 6 – Sufficiente nel complesso. Più avanti nel gioco ruota meglio e si trova con Ronaldo. Manca di precisioni nelle occasioni di tiri dalla distanza.

Ronaldo 6 – Grinta e voglia di incidere nell’ultima partita in casa. Vorrebbe segnare e ci prova anche quando non dovrebbe.

All. Allegri 6,5 –Tanti applausi e cori per lui, a stento trattiene l’emozione. La squadra per la sua ultima partita in casa risponde bene, tanta grinta e qualità.

ATALANTA

Gollini 5,5 – Errore sul gol di Mandzukic, il pallone gli passa tra le gambe.

Hateboer 6 – Lotta e combatte come sempre. Rischia l’autogol davanti a Gollini.

Djimsiti 6 – Gioca con esperienza. Concede pochi spazi agli attaccanti bianconeri, ordinato negli anticipi.

Masiello 6 – Piccole sbavature ma solita certezza in copertura. Inizia la ripresa con un piccolo affanno lasciando passare una palla per Bernardeschi ma si

Castagne 6 – Spinge di meno rispetto alle altre partite ma valido supporto in fase difensiva.

deRoon 5,5 – Non si vede per gran parte del match. Sul finire dei minuti di recupero spreca una buona occasione per chiudere la partita in vantaggio.

Freuler 6 – Ottimi inserimenti tra le linee nel primo tempo. Sua la prima occasione importante dei bergamaschi. Dà una grande mano anche in copertura soprattutto nella ripresa.

Gosens 5,5 – Soffre sulla sua verticale. I bianconeri lo superano con troppa facilità, prima Cancelo poi Cuadrado. Dal 62’Mancini6 – Chiamato in causa per conservare il risultato e contenere gli affondi bianconeri.

Gomez 5 – Buone triangolazioni con Zapata e Ilicic in avvio di partita ma si spegne con il passare dei minuti. Poco convinto non incide. Dal 74’ Pasalic sv- minuti di passerla in cui fa poco e nulla.

Ilicic 6,5 – L’uomo più importante della serata. La squadra si affida a lui per ripartire e creare spazio tra le linee bianconere. Lasciato solo su calcio d’angolo mette in rete un pallone fin troppo facile per i suoi piedi. Dal 78’ Barrow sv

Zapata 6 – Lottatore per tutti i novanta minuti. Duello di fisico con Barzagli, la fraschetta e la giovane età lo premiano. Con Can ha più difficoltà.

All. Gasperini 6,5 – La squadra si riprende dopo la sconfitta di Coppa Italia. Buona partita dei suoi giocatori, risponde colpo su colpo alle avanzate bianconere.

Arbitro Rocchi 6 –Nel primo tempo con l’aiuto del Var non concede, giustamente, un rigore all’Atalanta. Non sempre all’altezza delle situazioni.

TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA:1-1

JUVENTUS(4-3-3-): Szczesny; Cancelo, Barzagli(61’ Mandzukic), Bonucci, Alex Sandro ( 46’ Bernardeschi); Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disp.:Pinsoglio,De Favero, De Sciglio, Carceres, Chiellini, Rugani, Spinazzola, Bentancur, Nicolussi, Kean. All. Allegri.

ATALANTA(3-4-3):Gollini;Hateboer, Djimsiti, Masiello; Castagne, deRoon, Freuler, Gosens ( 62’Mancini); Gomez (74’Pasalic), Ilicic (78’ Barrow), Zapata. A disp. Berisha, Rossi, Mancini, Ibanez, Reca, Pessina. All. Gasperini.

Marcatori: 33’ Ilicic (A), 80’ Mandzukic (J)

Arbitro: Rocchi sez. di Firenze

Ammoniti: 13’ Alex Sandro (J), 28’ Hateboer (A), 47' Ronaldo (J), 70’ Matuidi (J)

Espulsi: 92’ Bernardeschi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui