Juventus-Atalanta, la notte di Barzagli: omaggio speciale e fascia

JUVENTUS ATALANTA BARZAGLI / Ultima allo 'Stadium' per Andrea Barzagli, che a fine stagione lascerà il calcio giocato. Per l'occasione il 38enne difensore della Juventus scenderà in campo da titolare con la fascia da capitano al braccio nel match di questa sera contro l'Atalanta, prendendo il posto dell'infortunato Chiellini al fianco di Bonucci.

Il pubblico di fede bianconera si appresta a salutare calorosamente il centrale toscano, che con la maglia della 'Vecchia Signora' ha finora collezionato 280 presenze complessive tra campionato e coppe realizzando 2 reti.

Barzagli prima del fischio d'inizio è entrato in campo accolto al suo passaggio dai compagni di squadra divisi in due file, prima del ringraziamento del presidente Agnelli e l'ovazione di tutto lo 'Stadium'. "La tua maglia entrerà presto allo Juventus Museum", le parole del numero uno bianconero rivolte al difensore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui