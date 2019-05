JUVENTUS ATALANTA VOTI DEL PRIMO TEMPO/ Prima parte del match intensa e divertente giocata in velocità da entrambe le squadre. La Juventus parte con l’atteggiamento giusto, tanta grinta per una serata di festa. Subito occasione importante per Cuadrado e Ronaldo. L’Atalanta aggredisce alta e riparte. I bergamaschi reclamano un fallo di mano di Alex Sandro, Rocchi lo va a rivedere e non concede giustamente il rigore. Ilicic, più pericoloso tra i suoi sfrutta come meglio non poteva una disattenzione di Matuidi su calcio d’angolo e va in rete. Finale teso, Rocchi fischia allo scadere del recupero ma i bianconeri reclamavano 30'' in più. Ronaldo nervoso dopo un dialogo acceso con Rocchi prende il giallo prima di rientrare nello spogliatoio.

JUVENTUS

Szczesny – 5,5

Cancelo - 6

Barzagli – 6

Bonucci – 6,5

Alex Sandro - 5,5

Can - 6

Pjanic - 6

Matuidi -5,5

Cuadrado - 6

Dybala - 6

Ronaldo - 6

All. Allegri - 6

ATALANTA

Gollini - 6

Hateboer - 6

Djimsiti -6

Masiello - 6

Castagne - 6

deRoon - 5,5

Freuler - 6

Gosens - 6

Gomez - 6

Ilicic – 6,5

Zapata - 6

All. Gasperini- 6

Arbitro Rocchi - 6

TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA:0-1

JUVENTUS(4-3-3-): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disp.:Pinsoglio,De Favero, De Sciglio, Carceres, Chiellini, Rugani, Spinazzola, Bentancur, Nicolussi, Bernardeschi, Kean, Mandzukic. All. Allegri.

ATALANTA(3-4-3):Gollini;Hateboer, Djimsiti, Masiello; Castagne, deRoon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata. A disp. Berisha, Rossi, Mancini, Ibanez, Pasalic, Reca, Pessina, Barrow. All. Gasperini.

Marcatori: 33’ Ilicic (A)

Arbitro: Rocchi sez. di Firenze

Ammoniti: 13’ Alex Sandro (J), 28’ Hateboer (A), 47' Ronaldo (J)

Espulsi:

