CALCIOMERCATO INTER MAROTTA CONTE SPALLETTI / L'Inter in campo a Napoli per blindare la Champions, ma impazzano le voci di mercato. L'ad Beppe Marotta a 'Sky Sport' fa il pompiere: "Futuro Conte? Parliamo del presente, abbiamo una gara importantissima con un traguardo ancora non raggiunto - ha dichiarato - La Champions sarebbe un obiettivo importante, ma dobbiamo alzare sempre più l'asticella. Vogliamo tornare a vincere, la Champions è l'obiettivo minimo. Lautaro titolare? C'è una rosa a disposizione di Spalletti, è lui che valuta a seconda delle partite. Non distinguerei tra titolari e riserve, l'allenatore sceglie a seconda di ciò che vede in settimana.

Ma a partita in corso chiunque può essere utile. Spalletti? Mediaticamente un allenatore è sempre sovraesposto. Il gossip giornalistico è difficile da gestire. Abbiamo un grande allenatore, sta facendo benissimo, sta raggiungendo l'obiettivo previsto. Ha un contratto con noi, siamo qui a giocarci tranquillamente una partita importante. Mercato? I paletti del Fair Play sono rigidi, le plusvalenze ormai sono un fattore ordinario per tutti i club e dunque anche per noi. Ma la proprietà dell'Inter è molto ambiziosa, cercheremo di fare i giusti investimenti mirati alle nostre necessità. Addioalla? sono dinamiche normali nel calcio, chi doveva parlare ha parlato. non sta a me commentare questa situazione, non mi ha trovato impreparato comunque visto che ormai il calcio è così".