JUVENTUS ATALANTA NEDVED ALLEGRI / Prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta, ha parlato Pavel Nedved. Inevitabile iniziare dall'addio di Allegri: "Mi è dispiaciuto non essere stato alla conferenza di Max - ammette l'ex centrocampista ai microfoni di 'Sky Sport' - ha fatto clamore, ma non potevo proprio esserci. Che parte ho avuto? Come società dobbiamo prendere decisioni, è un ciclo che è finito in maniera naturale anche se è stato molto importante.

Non ci sono stati elementi particolari che ci hanno portato a questa decisione. Credo che un ciclo così non si ripeterà più, ha vinto 11 trofei, ha fatto tutto quello che gli è stato chiesto. Non si può che fargli i complimenti, estesi a tutto lo staff. Max è stato un grandissimo.? Ci saranno delle valutazioni, non abbiamo fretta. decideremo con calma, non sarà semplice, sappiamo che sarà difficilissimo ripeterci. Nomi? finora valutavamo il futuro con Max, non abbiamo contattato ancora nessuno. Abbiamo le idee abbastanza chiare, ma non è stato fatto nulla ancora".