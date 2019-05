Milan, Gattuso: "Futuro? Io resterei, sono bravino..."

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Vittoria importante per il Milan, che batte 2-0 il Frosinone e resta in corsa per la Champions. Il tecnico Gennaro Gattuso, a 'Sky Sport', commenta così: "In Champions? Ancora per 45 minuti...Piano con le battute. Sapevamo che il Frosinone se la sarebbe giocata, abbiamo avuto un po' di paura. Grazie a Donnarumma per averci tenuto in partita, ora speriamo in un risultato positivo della Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Futuro? Si sono dette tante cose, è da luglio che mi dicevano che non ero adatto per allenare, che ero con la valigia. Ma la classifica parla, chi deve giudicare mi giudicherà, io credo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Potevamo dare la stoccata in un momento particolare ma qualcosa non ha funzionato ed è chiaro, nel complesso è una buona stagione con la semifinale di, una pecca è essere usciti subito dall'. Se vorrei la conferma? Rimarrei con piacere, penso di essere bravino e di poter migliorare...Cosa mi aspetto dalla Juve? Almeno un decimo della cattiveria che metteva".