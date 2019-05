JUVENTUS ALLEGRI POCHETTINO TOTTENHAM / C'è anche il nome di Mauricio Pochettino tra i possibili sostituti di Allegri alla Juventus. Secondo quanto riportato dal 'Daily Express', l'allenatore del Tottenham sarebbe addirittura il favorito per la panchina bianconera. Contestualmente, il nome in cima alla lista della dirigenza degli 'Spurs' per l'eventuale post Pochettino sarebbe proprio quello di Massimiliano Allegri.

Ipotesi, quella del tecnico 47enne, che resta tuttavia piuttosto difficile soprattutto per i costi dell'eventuale operazione. Queste - come raccontato da Calciomercato.it - cifre e dettagli dell'opzione Pochettino.

