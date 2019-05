PAGELLE MILAN FROSINONE / Soffre, viene fischiato ma vince e resta in corsa per la Champions: il Milan si affida a Donnarumma, Piatek e Suso per restare aggrappato alla speranza di raggiungere il quarto posto. Il portiere dà la scossa parando il rigore di Ciano, poi tocca al polacco aprire le marcature. Lo spagnolo sugella con una stupenda punizione la prestazione da miglior in campo. Nel Frosinone, male Ciano, Sammarco il migliore.

MILAN

Donnarumma 7 - Praticamente mai chiamato in causa fino al momento del rigore: la sua parata vale come un gol. Stupendo anche su Valzania nel finale.

Abate 5 - Clamorosa la topica che poteva costare la Champions: Donnarumma salva lui e il Milan. La standing ovation all'uscita dal campo lo ripaga della prestazione negativa. Dall'85' Conti sv

Musacchio 6 - Dalle parti sue Trotta e Ciano non riescono mai a sfondare.

Romagnoli 6 - Guida con facilità la retroguadia anche perché non è che il Milan abbia molto da difendere.

Rodriguez 5,5 - Primo tempo assolutamente da dimenticare, migliora nella ripresa pur senza eccellere.

Kessie 5,5 - Ci prova ma è spesso impacciato e poco preciso quando si fa vedere in avanti.

Bakayoko 5,5 - Come il compagno di reparto: poca proposità, altrettanta precisione. Dal 51' Cutrone 6 - Il suo ingresso in campo è una scarica di adrenalina per tutta la squadra.

Calhanoglu 5,5 - Schierato da mezzala, non mette in evidenza le sue qualità tecniche. Dopo un primo tempo pessimo, migliora in maniera netta nella ripresa.

Suso 7 - Rispetto ai suoi compagni almeno ci prova anche nel primo tempo. Una meraviglia la punizione che chiude il match.

Piatek 6,5 - I compagni non lo servono, lui non si fa vedere: il risultato è zero tiri in porta. Poi arriva la zampata vincente che cambia la gara. Dall'81' Castillejo sv

Borini 6 - L'impegno non si discute, magari pecca di precisione. Poi però una sua conclusione diventa l'assist per il gol di Piatek che sblocca il match.

All. Gattuso 6 - Squadra senza idee: primi 45 minuti imbarazzanti. Poi i singoli decidono: Donnarumma para, Piatek segna e la Champions è ancora possibile.

FROSINONE

Bardi 6 - Nel primo tempo è quasi mai impegnato.

Incolpevole sui due gol ma mostra più di un'incertezza nella ripresa.

Goldaniga 6 - Fa buona guardia, finché può, sul tridente del Milan.

Ariaudo 5,5 - Deve tenere a bada Piatek e lo fa con attenzione: il polacco fugge via in una sola occasione ed è quella decisiva

Brighenti 6 - Un primo tempo sopra la sufficienza, poi lui - con tutta la retroguardia - perde le distanze.

Paganini 6 - Fa il suo dovere, senza mai eccedere. Bravo a crederci sull'errore di Abate: conquista il rigore che Ciano spreca.

Zampano 6 - Bene in fase di contenimento.

Maiello 6 - Giostra con attenzione e prova a far ripartire il Frosinone.

Sammarco 6 - Molto propositivo, si libera anche in un paio di occasione al tiro. Orgoglioso.

Baghetto 5,5 - Meno intraprendente dei compagni di reparto. Dal 75' Valzania sv

Trotta 6 - Lotta con la retroguardia del Milan ma non riceve grande supporto. Dal 65' Dionisi 6 - Baroni lo manda in campo con la squadra già in svantaggio: può poco per cambiare il corso della partita.

Ciano 5 - Come il compagno di reparto, poco coinvolto nella manovra. Ha l'occasione dal dischetto ma Donnarumma neutralizza la sua conclusione. Dal 77' Ciofani sv

All.: Baroni 6 - Una prestazione tutta di orgoglio: i suoi non hanno nulla da chiedere al campionato ma non sfigurano.

Arbitro Manganiello 6 - La partita fila via liscia fino al 48': il contatto tra Abate e Paganini, magari leggero, c'è e fa bene a fischiare.

TABELLINO

MILAN-FROSINONE 2-0

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Abate (84' Conti), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko (dal 51' Cutrone), Calhanoglu; Suso, Piatek (dall'81' Castillejo), Borini. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Mauri, Zapata, Biglia, Laxalt. All. Gattuso

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Zampano, Maiello, Sammarco, Beghetto (dal 75' Valzania); Trotta (dal 65' Dionisi), Ciano (dal 77' Ciofani). A disposizione: Iacobucci, Ghiglione, Molinaro, Simic, Errico, Cassata, Capuano. All. Baroni

ARBITRO: Manganiello

MARCATORI: 57' Piatek (M), 66' Suso (M)

AMMONITI: 49' Abate (M)

ESPULSI:

