PARMA FIORENTINA ANTOGNONI / Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il pesante KO rimediato in casa del Parma: "Questa situazione si raddrizza solo giocando e cercando di fare gol. Cosa che ultimamente non avviene. Creiamo molto ma non concretizziamo. Se continuiamo a giocare così credo che domenica con l'aiuto del pubblico riusciremo ad uscire da questo brutto periodo. La proprietà oggi era abbastanza presente. Noi non potevamo far gol ma ho visto una squadra determinata. Raramente mi appello agli arbitri.

Questa gara andava diretta da un arbitro con esperienza maggiore. Era in una giornata negativa.? Era previsto, credo che l'allenatore abbia fatto la scelta durante la settimana. Quando perdi rimpiangi sempre chi non va in campo. A parte Pezzella oggi eravamo abbastanza al completo.

SALVEZZA E FUTURO - "Combinazioni? Non sono molte. Sicuramente sono stati commessi degli errori se ti ritrovi a lottare fino all'ultima giornata. Da domenica ci saranno i giusti provvedimenti dopo la gara contro il Genoa. Si proverà a fare una squadra più competitiva. Errori da parte di tutti".

