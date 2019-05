EMPOLI TORINO ANDREAZZOLI / Soddisfatto per il 4 a 1 del suo Empoli contro il Torino, Aurelio Andreazzoli ha rilasciato alcune parole a fine gara: "Cerchiamo di fare il meglio possibile pensando solo a una gara. Abbiamo cercato di affrontarla al meglio, siamo un po' dispiaciuti che ne manchino così poche. Ci dà fastidio dover smettere di giocare. Ne abbiamo una da giocare, peccato. La squadra si è ritrovata, la condizione atletica è accettabile - le sue parole a 'Sky Sport' - Abbiamo ritrovato un filo logico che dovevamo rimettere a posto. La gara di oggi, che Mazzarri aveva definito al finale delle finali, è una dimostrazione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Credo che non ci siano state discussioni nè sul risultato nè sull'andamento della gara.è stato uno dei migliori in campo, ne sono soddisfatto. Noi temevamo il fatto che loro sono bravi a riempire l'area. Fanno molti cross e abbiamo rischiato qualcosa. Ci siamo sfilacciati a inizio secondo tempo. Poi i ragazzi sono stati bravi dopo il gol del pari, che poteva essere una mazzata notevole. Il sistema che avevamo prima non ho potuto ripeterlo per ovvi motivi, avevo calciatori diversi. Il fatto di non rinunciare i nostri principi è stato un vantaggio.? Stasera non tifo nessuno. Oggi abbiamo affrontato una squadra che ha sessanta punti. E' quella che ha perso meno in trasferta e li abbiamo battuti. Andremo a fare la partita come fatto con la Juventus, a Napoli, a Genova".