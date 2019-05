SERIE A SALVEZZA GENOA EMPOLI FIORENTINA BOLOGNA / La lotta salvezza si fa drammatica in Serie A. Quando anche la penultima giornata di campionato volge al termine, sono ben quattro le squadre a serio rischio retrcessione. Il Bologna, a quota 40 punti, avrà bisogno almeno di un pareggio contro Lazio (gara prevista domani sera) e Napoli.

All'ultima giornata, invece, sarà decisivo lo scontro diretto tra, che si giocherà in terra viola: qualora i rossoblu dovessero vincere e l'dovesse conquistare i tre punti sul campo dell', sarebbero i viola ad andare in. In caso di pareggio, invece, i ragazzi didovranno sperare in una sconfitta dei toscani per evitare il peggio.

Classifica Serie A: Juventus 89; Napoli 76; Inter 66; Atalanta 65; Roma 63; Milan 62; Torino 60; Lazio 58; Sampdoria 50; Sassuolo 43; Spal 42; Cagliari e Parma 41; Bologna, Udinese e Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 24; Chievo 16.

