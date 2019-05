PAGELLE E TABELLINO PARMA FIORENTINA VOTI/ Il Parma è salvo mentre per la Fiorentina ora l'allarme è perenne. L'autorete del minuto 80 di Gerson costringe infatti i Viola a giocarsi tutto all'ultima giornata di campionato contro il Genoa, la Serie A è a rischio e ciò ha del clamoroso. Malissimo per i toscani Simeone, impalpabile e decisamente poco reattivo.

PARMA

Sepe 6 - Il palo lo salva sulla conclusione a botta sicura di Milenkovic.

Gazzola 6 - Pochi rischi ma buona efficienza in fase di ripiegamento.

Iacoponi 7 - Personalità e fisico: bella partita del difensore ducale.

Gagliolo 6,5 - Come il suo compagno di reparto, non delude e disputa una prestazione più che sufficiente.

Bastoni 6,5 - La certezza di D'Aversa è un classe 1999. Ed è una buona notizia anche per l'Inter, proprietaria del cartellino.

Kucka 6 - Sfiora la rete con un gran colpo di testa, ma c'è Benassi che salva sulla linea.

Stulac 6 - Ritrova la sufficienza dopo un periodo non particolarmente brillante. Dal 68' Scozzarella 6,5 - Dalla sua punizione insidiosa nasce la rete della vittoria del Parma.

Barillà 6 - Si mette a far legna a centrocampo. Impreciso nelle conclusioni in porta.

Sprocati 6,5 - Ha il dribbling facile ed è lui a guadagnarsi la punizione che vale l'1-0. Dall'84' Dimarco S.V.

Ceravolo 6 - Poca qualità nel controllo del pallone ma tanto sacrificio e sponde interessanti.

Gervinho 5,5 - Sfortunato non è al meglio ed è costretto a lasciare il campo all'inizio della ripresa. Dal 53' Grassi 5,5 - Tanto sacrificio ma poco più.

All. D'Aversa 7 - La salvezza è arrivata e vale tantissimo per questa squadra, composta da un mix vincente di giovani e giocatori di assoluta esperienza.

FIORENTINA

Lafont 6 - Come per Sepe, stavolta è Benassi a salvarlo dal gol.

Incolpevole sull'autorete.

Milenkovic 6 - Sfiora il gol con una bella girata ma è sfortunato e la palla impatta sul palo.

Ceccherini 5,5 - Non così male in chiusura ma poteva fare meglio in fase d'impostazione.

Hugo 5 - In difficoltà contro gli inserimenti dei centrocampisti ducali.

Biraghi 5 - Troppo nervoso e i suoi cross sono quasi sempre imprecisi.

Benassi 6 - Salva un gol con un'acrobazia degna di nota. Gli manca qualcosina in fase offensiva ma è il più pericoloso dei suoi.

Veretout 5,5 - Un po' sotto ritmo rispetto ai suoi standard.

Gerson 5 - In apnea contro la fisicità del Parma. E' sfortunato in occasione dell'autogol che vale la salvezza del Parma.

Chiesa 5,5 - Tanta voglia di incidere ma poca fiducia nei compagni. Cerca di mettersi in proprio ma non basta.

Simeone 4,5 - Fallisce due occasioni davvero ghiotte e di facile realizzazione: buio profondo per il Cholito. Dal 69' Muriel S.V.

Mirallas 5,5 - Non parte benissimo poi è costretto alla sostituzione. Dal 28' Dabo 5 - Non bene il centrocampista francese che, con un intervento goffo, regala la punizione che costa ai Viola l'1-0. Dall'83' Vlahovic S.V.

All. Montella 4,5 - Continua il periodo nero che potrebbe concludersi addirittura con una clamorosa retrocessione, si deciderà tutto contro il Genoa al Franchi.

ARBITRO: Giacomelli 5,5 - Molto permissivo, estrae soltanto un cartellino giallo. Da rivedere il contatto in area nel finale su Chiesa.

TABELLINO

Parma-Fiorentina 1-0

Parma(4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Stulac (Dal 68' Scozzarella), Barillà; Sprocati (Dall'84' Dimarco), Ceravolo, Gervinho (Dal 53' Grassi). All. D'Aversa

Fiorentina(4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone (Dal 69' Muriel), Mirallas (Dal 28' Dabo (Dall'83' Vlahovic)). All. Montella

Arbitro: Giacomelli (Trieste).

Marcatori: 80' Gerson A (P)

Ammoniti: 90' Benassi (F)

Espulsi:

