CALCIOMERCATO CHIEVO VERONA DI CARLO / Mimmo Di Carlo voglioso di restare al Chievo Verona.

Il tecnico ha parlato dopo la gara odierna contro la: "Mi piacerebbe restare, spero ci siano le condizioni per proseguire e per far tornare il Chievo in Serie A - le sue parole a 'Sky Sport' - Non metto fretta a nessuno, spero che la proprietà decida nel modo giusto. Aspetto le decisioni del club e tireremo le somme".