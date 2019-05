CHELSEA HAZARD HUDSON-ODOI / Il futuro di Eden Hazard sembra sempre più lontano dal Chelsea. Il Real Madrid sembra rappresentare il destino del belga e dall'Inghilterra lanciano un nuovo indizio sulle prossime mosse del fenomeno 'Blues'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a quanto rivelato dal 'Daily Mail' il club londinese dovrebbe affidare la maglia numero 10 di Hazard agiovane attaccante di 18 anni che ha impressionato in questa stagione. Ulteriore indizio sul fatto che il belga dovrebbe quasi certamente lasciare il Chelsea in estate, con i 'Blues' che pensano al futuro per allontanare le sirene degli altri top club anche dal gioiellino inglese che potrebbe essere l'erede dello stesso Hazard.