NAPOLI RODRIGO VALENCIA / Il suo nome è finito da tempo sul taccuino del Napoli. Rodrigo Moreno Machado, attaccante del Valencia, è seguito con grande attenzione dai partenopei e il suo nome è particolarmente gradito da Carlo Ancelotti, che cerca rinforzi in attacco.

E del futuro dell'attaccante ha parlato Mateu, direttore sportivo della squadra iberica. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

"Rodrigo? La verità è che in questo momento non ci preoccupiamo di nulla. Abbiamo raggiunto un obiettivo molto difficile per il secondo anno consecutivo. Il mercato arriverà e avremo modo di vedere cosa accadrà, ma ora abbiamo la possibilità di vincere un titolo e dobbiamo essere concentrati al massimo" ha dichiarato il dirigente a 'Superdeporte', che ha poi aggiunto: "Rodrigo per noi è un giocatore fondamentale. Ci auguriamo possa restare, ma vediamo cosa dirà il mercato".

