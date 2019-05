HERTHA BERLINO UFFICIALE CELTIC BOYATA / Nuova avventura per Dedryck Boyata. Il difensore centrale belga è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Lo ha ufficialmente annunciato la società tedesca attraverso i propri canali ufficiali.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giocatore lascia dunque ilda fresco campione di Scozia e si accasa in Germania a parametro zero. "Sono molto felice di intraprendere questa nuova avventura, l'Hertha è un club molto ambizioso" ha dichiarato il 28enne belga. La durata del contratto non è stata rivelata. Boyata era stato accostato negli scorsi mesi anche alla