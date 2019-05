PAGELLE TABELLINO EMPOLI TORINO / Poker Empoli al 'Castellani' ai danni di un brutto Torino. La squadra di Andreazzoli supera 4-1 i granata grazie ai gol degli ex Acquah e Brighi, di un super Di Lorenzo e di Caputo. Di Iago Falque la rete del momentaneo 1-1. L'Empoli scavalca così il Genoa al quart'ultimo posto in classifica ad una sola giornata dal termine del campionato, mentre il Torino rischia di dire definitivamente addio alla zona Europa. Ecco i voti del match.

EMPOLI

Dragowski 6,5 - Sempre attento e reattivo, specialmente nel primo tempo su Belotti. Non può nulla, però, sul gran sinistro di Iago Falque.

Maietta 6,5 - Gioca in anticipo riuscendo spesso ad avere la meglio nei confronti del diretto avversario e trascina la retroguardia con la sua aggressività. Dal 77' Veseli 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e fisicità in difesa.

Silvestre 6,5 - Fa buona guardia nella propria area di rigore ed è decisivo in chiusura in almeno un paio di occasioni. Leader.

Dell'Orco 6 - Si disimpegna con buona lucidità e applicazione senza mai correre rischi.

Di Lorenzo 7,5 - Propizia il gol del nuovo vantaggio dei suoi con il dribbling e destro deviato che finisce nei piedi di Brighi e firma il 3-1 con un'altra grande finta in area di rigore e un sinistro imparabile. Match-winner.

Acquah 6,5 - Sblocca il match facendosi trovare pronto nell'area di rigore avversaria e sorprendendo Sirigu con un tiro cross piuttosto insidioso. Solita gara di grande sostanza in mezzo al campo. Dal 64' Brighi 6,5 - Impiega meno di un minuto dal suo ingresso in campo per riportare in vantaggio i suoi con un facile tap-in in area di rigore. Decisivo.

Bennacer 6,5 - Gestisce la manovra dei suoi con la solita tecnica e lucidità, non disdegnando qualche recupero palla. Metronomo.

Traorè 7 - Accorcia sempre in avanti e recupera una grande quantità di palloni in mezzo al campo, guidando le ripartenze dei suoi. Dal 90'+1 Capezzi s.v.

Pajac 6,5 - Impreziosisce un'ottima prestazione sulla fascia sinistra con ben due assist a referto. C'è anche la sua firma sulla fondamentale vittoria della squadra di Andreazzoli.

Caputo 6,5 - Gara di grande generosità per il capitano dell'Empoli, che trova anche il gol del definitivo 4-1 alla prima vera occasione della sua partita. Cecchino.

Farias 6,5 - È tra i più vivaci e intraprendenti dei suoi e impegna Sirigu in più di un'occasione.

Nel finale colleziona anche un assist per Caputo.

All. Andreazzoli 6,5 - Vittoria meritatissima contro una squadra in piena lotta per l'Europa che riporta l'Empoli fuori dalla zona retrocessione.

TORINO

Sirigu 6 - È incolpevole nei quattro gol subiti e salva il risultato in più di un'occasione. Come al solito tra i migliori.

Izzo 6 - Decisivo nel primo tempo con un paio di chiusure provvidenziali e di fatto insuperabile nella sua zona di competenza. Di gran lunga il migliore del suo reparto arretrato.

N'Koulou 5 - Soffre la vivacità e i continui movimenti dei vari Caputo e Farias, che non gli lasciano riferimenti. Gara da dimenticare.

Moretti 5 - Non riesce a limitare un incontenibile Di Lorenzo ed è in costante affanno nella propria area di rigore.

De Silvestri 5,5 - Nel primo tempo propone diversi cross pericolosi per Belotti. Cala vistosamente, però, nella ripresa.

Meitè 5 - Fatica ad entrare in partita ed è di fatto sovrastato dai centrocampisti avversari. Oggetto misterioso. Dal 68' Zaza 5,5 - Effettua un solo tiro, piuttosto innocuo e centrale, verso lo specchio della porta dal suo ingresso in campo.

Rincon 5,5 - È poco coinvolto in mezzo al campo e spesso in ritardo nei confronti del diretto avversario.

Ola Aina 4,5 - Disastroso il disimpegno con cui consegna la palla a Pajac in occasione del primo vantaggio dei padroni di casa. Errore piuttosto pesante che spiana la strada alla squadra di Andreazzoli. Dal 53' Iago Falque 6,5 - Entra e pareggia subito i conti con un gran sinistro ben indirizzato che non lascia scampo a Dragowski.

Baselli 5 - Mai in partita e realmente incisivo a supporto di Belotti. Impalpabile. Dal 78' Lukic s.v.

Berenguer 5 - È controllato senza problemi dalla retroguardia dell'Empoli e non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Dragowski.

Belotti 5,5 - Piuttosto pericoloso nel primo tempo in un paio di occasioni. Nella ripresa ha però pochissimi palloni giocabili e non riesce ad incidere.

All. Mazzarri 5 - Squadra piuttosto spenta e in evidente calo fisico. La zona Europa diventa un miraggio.

Arbitro: Mazzoleni 6,5 - Ottima gestione in un match sempre corretto e privo di episodi dubbi o da Var.

TABELLINO

EMPOLI-TORINO 4-1

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta (77' Veseli), Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (64' Brighi), Bennacer, Traorè (90'+1 Capezzi), Pajac; Caputo, Farias. All. Andreazzoli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meitè (68' Zaza), Rincon, Ola Aina (53' Iago Falque); Baselli (78' Lukic), Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Arbitro: Paolo Mazzoleni (Sez. di Bergamo)

Marcatori: 27' Acquah (E), 56' Iago Falque (T), 65' Brighi (E), 70' Di Lorenzo (E), 89' Caputo (E)

Ammoniti: 71' Farias (E), 84' Berenguer (T)

Espulsi: -

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui