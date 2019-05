CALCIOMERCATO NAPOLI CAVANI PSG / I tifosi del Napoli continuano a sognare un clamoroso ritorno in azzurro di Edinson Cavani. Il bomber del PSG era stato accostato agli azzurri la scorsa estate e la telenovela potrebbe riprendere nella prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il 'Matador' intervostato da 'Canal+' ha però tagliato corto, chiudendo all'ipotesi partenopea: "Un ritorno a Napoli? No, non dico nulla. l futuro? La prima cosa è rispettare il mio contratto. Mi piace questo club, questa città, sono felice con la mia famiglia. Non dipende solo da me, - ha ammesso Cavani - ma mi piacerebbe rimanere e finire il mio contratto. Aver vinto il titolo è bellissimo, sono cose che restano nella tua memoria. I tifosi ci danno amore, è bello e li ringrazio". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI