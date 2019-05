ROMA BIELSA SARRI GASPERINI / Con la stagione ormai alle porte, la Roma guarda al futuro per la questione dirigenziale. E se per il ruolo di direttore sportivo si pensa soprattutto a Gianluca Petrachi del Torino, per la panchina i principali candidati restano Maurizio Sarri (che non vorrebbe lasciare il Chelsea) e Gian Piero Gasperini.

Ora però ecco spuntare un'alternativa dall'Inghilterra. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Come riferisce 'Sky Sport' una nuova suggestione per la panchina giallorossa sarebbe Marcelo Bielsa. L'allenatore argentino, che ha sfiorato la promozione in Premier League con il Leeds e che anni fa è stato vicinissimo alla panchina della Lazio, sarebbe al momento solo un'idea, ma non è detto che possa svilupparsi una vera e propria trattativa nelle prossime settimane.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui