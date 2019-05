INTER MILAN THAUVIN MARSIGLIA / Florian Thauvin è uno dei nomi più allettanti del mercato francese. Il giocatore dell'Olympique Marsiglia è seguito con grande attenzione anche dai club italiani, in particolare Milan, Napoli ed Inter. Ma al termine della sfida di ieri contro il Tolosa, il campione del mondo con la nazionale francese ha voluto chiarire quella che è la sua situazione in casa marsigliese.

"Il mio futuro? Ho ancora due anni di contratto e qui sono molto felice" ha dichiarato il giocatore in zona mista nel post-gara. "Tutti sanno che qui sto molto bene, come ho sempre detto. Ho due anni di contratto e va bene così". Ma non è escluso che il giocatore possa lasciare Marsiglia. Il club, complice la mancata qualificazione alle coppe europee, potrebbe aver bisogno di fare cassa e cedere i pezzi più pregiati. Uno sarebbe proprio Thauvin, ma la richiesta di 50 milioni di euro potrebbe essere soddisfatta solo da qualche club di Premier League. Lo riferisce 'L'Equipe'.

