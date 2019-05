PAGELLE CHIEVO SAMPDORIA VOTI/ E' terminata 0-0 l'ultima partita al Bentegodi di Sergio Pellissier, storico capitano del ChievoVerona. Neanche Fabio Quagliarella, capocannoniere del campionato, ha inciso sulla sfida.

CHIEVOVERONA

Semper 7 - Tre parate di pregevolissima fattura per il giovane portiere clivense.

Bani 6,5 - Benissimo il centrale di Di Carlo, mai in apprensione contro gli avanti blucerchiati.

Cesar 6 - Ordinaria amministrazione per l'esperto difensore sloveno.

Barba 4,5 - L'espulsione è eccessiva ma l'intervento è di certo pericoloso.

Depaoli 6 - Senza infamia nè lode la partita del laterale gialloblu.

Leris 6,5 - Gioca bene ma è sfortunato. Segna, ma è in off-side, ed è poi costretto ad uscire per infortunio. Dal 45' Hetemaj 5 - Tanti falli e poco altro.

Dioussé 5,5 - A volte è troppo impulsivo e perde palloni potenzialmente interessanti.

Jaroszynski 6 - Sfida in velocità un giocatore rapido come Bereszynski ma non demorde e si oppone bene.

Vignato 5,5 - Meno bene rispetto al solito ma questa era la giornata di Sergio Pellissier. Dall'80' Kiyine S.V.

Pellissier 6,5 (31) - Il 31 fra parentesi è per elogiare una delle ultime bandiere del nostro calcio. Si è chiusa, in una piovosa domenica di maggio, la carriera del centravanti aostano che ha fatto la storia del Chievo. Dal 72' Pucciarelli S.V.

Stepinski 5 - Non bene. Ferrari e Colley vigiliano bene sull'attaccante ex Ligue 1.

All.

Di Carlo 6 - Questo Chievo giovane piace e fa ben sperare in vista della prossima stagione.

SAMPDORIA

Rafael 5,5 - Sembra spesso insicuro.

Bereszynski 6 - Bello il duello con la gamba di Jaroszynski, terminato in parità.

Ferrari 6,5 - Cresce l'ex difensore del Bologna, una delle poche note positive del finale di stagione della Samp.

Colley 6,5 - Convincente la gara del colosso della difesa di Giampaolo.

Tavares 6 - Qualche spunto interessante per un giocatore che, forse, avrebbe meritato qualche minuto in più. Dall'81' Sau S.V.

Praet 5,5 - Meno brillante rispetto alle ultime uscite. Aria di addio?

Ekdal 6 - Il ruolo da mediano ora gli calza bene e lo dimostra soprattutto in fase d'interdizione.

Linetty 5,5 - Il centrocampista polacco ha sbagliato molto soprattutto nel controllo del pallone. Dal 68' Jantko 6 - Ordinaria amministrazione.

Defrel 6 - L'unica sufficienza offensiva della Sampdoria: qualche discesa si rende infatti pericolosa.

Quagliarella 5 - Ritorno all'insufficienza per il centravanti doriano. Male nel controllo di palla e nella conclusione.

Gabbiadini 5 - Continua a deludere l'ex attaccante del Southampton. Dal 62' Caprari 5,5 - Poco meglio del suo predecessore.

All. Giampaolo 5,5 - La Sampdoria si è spenta e le poche motivazioni non aiutano.

ARBITRO: Aureliano 5,5 - L'espulsione per Barba è forse esagerata viste le dinamiche dell'intervento.

TABELLINO

Chievo-Sampdoria 0-0

Chievo(3-4-1-2) Semper; Bani, Cesar, Barba; Depaoli, Leris (Dal 45' Hetemaj), Dioussè, Jaroszynski; Vignato (Dall'80' Kiyine); Pellissier (Dal 72' Pucciarelli), Stepinski. Allenatore. Di Carlo.

Sampdoria(4-3-1-2) Rafael; Bereszynski, Ferrari, Colley, Tavares (Dall'81' Sau); Praet, Ekdal, Linetty (Dal 68' Jankto); Defrel; Quagliarella, Gabbiadini (Dal 62' Caprari). Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Aureliano (Bologna).

Marcatori:

Ammoniti: 32' Stepinski (C), 70' Hetemaj (C), 85' Pucciarelli (C)

Espulsi: 40' Barba (C)

