JUVENTUS REAL BETIS ZIDANE / Si chiude con una sconfitta al 'Bernabeu' la stagione da dimenticare del Real Madrid: il Betis passa sul campo dei 'blancos' con il punteggio di 2-0. Di Loren e Jese le reti che regalano i tre punti alla squadra di Siviglia e un'altra domenica da dimenticare alla squadra di Zinedine Zidane.

Dal ritorno in panchina dell'allenatore francese il ruolino di marcia del Real Madrid è stato tutt'altro che positivo: undici partite con 5 vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, di cui due nelle ultime due partite di campionato. Zidane prima di rientrare al Real Madrid è stato uno dei candidati favoriti alla panchina della Juventus: il suo nome potrebbe tornare buono per i bianconeri, con le dichiarazioni di ieri dell'ex trequartista che aprono ad una clamorosa separazionea fine stagione. "O decido io, o vado via" la frase di Zidane che potrebbe anche essere il preludio ad una rottura che riporterebbe il francese in orbita Juve.