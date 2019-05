INTER MILAN PEPE / "Nicolas Pepe se ne andrà, la vita è così, oggi il calcio è così": Christophe Galtier, allenatore del Lione, non si nasconde e ammette che il talento ivoriano a fine stagione sarà ceduto. Il tecnico del club francese ha aggiunto: "Pepe è un giocatore di altissimo livello che avrà una grande decisione da prendere nello scegliere il prossimo club. Ci sarà una battaglia tra le grandi squadre europee.

Spero che si prenderà tutto il tempo per pensarci, fare le sue ricerche, come ha fatto quando è arrivato qui e quando ha deciso di restare: deve trovare il progetto giusto".

In Italia Pepe è stato accostato recentemente a Inter e Milan ed in passato è stato seguito anche da Juventus e Napoli, ma il 23enne attaccante piace molto anche in Premier League con Arsenal e Manchester United tra i club più interessati.

