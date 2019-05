p>LIONE AULAS SYLVINHO/ Al termine della sfida vinta per 4 a 0 dal Lione ai danni del Caen, Jean Michel, presidente del club, ha parlato ai microfoni dei giornalisti del futuro della guida tecnica e di calciomercato : "Ho incontratoinsieme al nostro direttore generale e ci ha dato la sua parola per il ruolo di allenatore. Ha classe ed è stato allenato dai più grandi e siamo riusciti a convincerlo". Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!

Sylvinho, ex giocatore del Barcellona, è stato anche nello staff dell'Inter come vice allenatore al seguito di Roberto Mancini.

