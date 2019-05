CHIEVO SAMPDORIA LERIS/ Giornata sfortunata per Leris, esterno offensivo del Chievo di Mimmo Di Carlo. Dopo l'annullamento del suo gol per fuorigioco, il giocatore clivense è stato costretto ad uscire al minuto 48 per un problema muscolare.

Altro problema per il club già retrocesso in Serie B a seguito dell'espulsione per Federico, reo secondo l'arbitro, di un intervento troppo irruento su Defrel. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!