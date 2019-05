JUVENTUS INZAGHI LAZIO / Simone Inzaghi è uno dei nomi accostati alla Juventus per il dopo Allegri: con l'addio ufficiale all'allenatore toscano, cresce l'attesa per conoscere l'allenatore che nella prossima stagione siederà sulla panchina dei bianconeri.

Per il tecnico dellasi è parlato della disponibilità a liberarlo da parte di, mentre da Formello arriva un 'segnale' che potrebbe essere interpretato in chiave mercato: non ci sarà, infatti, la consueta conferenza stampa della vigilia da parte di. In vista della sfida contro ildi domani sera, il tecnico biancoceleste parlerà soltanto alla radio del club ed eviterà le domande dei giornalisti: una mossa che la società ha voluto attuare per non rovinare la festa con i tifosi dopo la conquista della coppa Italia ma anche per evitare domande sul futuro dell'allenatore.