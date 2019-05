NAPOLI DE LAURENTIIS DE ROSSI / Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine della 'Race for the Cure' in corso al Circo Massimo a Roma. Proprio sul club giallorosso si è soffermato molto il patron azzurro: "De Rossi lo prenderei subito. Nonostante i problemi fisici e l'età, è un uomo di sport e ha manifestato il desiderio di fare l'allenatore: poiché ho avuto rapporti con il padre, che cura molto bene la primavera, è stato sempre un vincente, è una famiglia di vincenti, sono convinto che De Rossi troverà una sua strada e sarà ancora vincente come lo è stato tutta la sua vita.

Il suo addio è un giallo. Mi sono detto: 'Non è che hanno già venduto laa qualcuno e nell'impegno di vendita c'è una pulizia del passato?'. Altrimenti lo trovo uno sbaglio di tempi pazzesco. Bisognava aspettare la finedel campionato e poi in maniera riservata trovare la soluzione migliore".

De Laurentiis parla anche di Agnelli e dell'addio di Allegri alla Juventus: "E' stato molto chiaro. Un po' di dietrologia ci può stare, ma dopo cinque anni è difficile motivare i giocatori, il pubblico e la società. Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile: la società è centrale in qualunque decisione, la società rimane, i presidente e le proprietà cambiano: è giusto che la società vada avanti e per andare avanti serve un rinnovo, è normale".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui