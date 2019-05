p>CALCIOMERCATO CHIEVO PELLISSIER / Nonostante sia arrivata da diverse giornate l'aritmetica retrocessione in Serie B, oggi al Bentegodi di Verona è festa per l'ultima partita di Sergiocon la maglia deldavanti ai propri tifosi. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Quale sarà il futuro dell'attaccante classe 1979? A fare chiarezza è il presidente gialloblu Campedelli ai microfoni di 'Dazn' nel pre partita della sfida contro la Sampdoria: "Pellissier diventerà il presidente del Chievo Verona. E' questa la carica più adatta per lui. Non ne abbiamo parlato ma in realtà non serve farlo. Appena deciderà di appendere le scarpe al chiodo lo faremo, la prima idea è quella".

