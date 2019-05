CALCIOMERCATO KOMPANY ANDERLETCH / De Rossi, Robben, Ribery: una lunga lista che annovera da oggi anche Vincent Kompany. Questa mattina il ManchesterCity, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che il capitano belga dopo 11 anni lascerà il club inglese. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Addio ufficializzato anche dallo stesso giocatore in una lunga lettera pubblicata sul proprio profilo Facebook.

Nella seconda parte pubblicata qualche minuto fa, il giocatore ha ammesso la sua nuova destinazione: ''Per i prossimi 3 anni, assumerò il ruolo di giocatore-allenatore dell'Anderlecht. Questo potrebbe sorprendervi ma è la decisione più razionale e allo stesso momento passionale che abbia mai preso. Come calciatore, sono nato e cresciuto all'Anderlecht. Dall'età di 6 anni, sono entrato in questo club che vanta una storia di 34 scudetti. Ho imparato così tanto negli ultimi 3 anni da un manager incredibile come Guardiola che ha riacceso il mio amore per il gioco. È il calcio che voglio insegnare e vedere giocato".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui