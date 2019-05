MILAN TAS / Milan fuori dalle coppe per un anno: è questa un'ipotesi che lancia il 'Corriere della Sera' secondo cui i rossoneri starebbero al lavoro con l'Uefa per trovare un accordo cumulativo per tutte le violazioni compiute.

Proprio per questo il club non sarebbe andato avanti con il ricorso al Tas per le sanzioni comminate relativamente al triennio 2014/2017, cioè 12 milioni di euro, limite di 21 calciatori in rosa nelle coppe ed esclusione dalle competizioni europee se non arrivasse il pareggio del bilancio nel 2021.

Una sanzione che il Milan ha da subito ritenuto eccessiva ma ora lavora per provare a trovare un'intesa con l'Uefa: il problema è individuare una sanzione che sia in linea con i principi del fair play finanzario e non sia visto male dagli altri club che hanno dovuto sottostare nelle ultime stagioni ai paletti della Uefa. Possibile - riferisce sempre il quotidiano - che dall'Uefa arrivi la proposta di un anno di esclusione dalle coppe, come avvenuto la scorsa estate: una proposta che i rossoneri potrebbero anche vagliare ma soltanto nel caso in cui Gattuso non riesca ad ottenere la qualificazione in Champions.

