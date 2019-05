CALCIOMERCATO PSG KANTE DE GEA / Il Paris Saint Germain come sempre è una delle squadre più attese in vista della prossima finestra estiva di mercato.

Anche quest'anno ci saranno super colpi in arrivo a Parigi? Secondo quanto filtra dall'Inghilterra pare proprio di sì. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il 'Sunday Express' rivela infatti che la dirigenza del club francese continua il proprio pressing su David De Gea: il Psg è al lavoro per cercare di convincere il portiere spagnolo del Manchester United a rescindere il proprio contratto con il club inglese per poi trasferirsi a Parigi a parametro zero.

Ma non solo, in mente ci sarebbe anche un altro colpo dalla Premier League: secondo il 'Sunday Mirror' nel mirino c'è anche N'Golo Kante, centrocampista del Chelsea, che potrebbe così ritornare in patria dopo aver vestito la maglia del Caen.

