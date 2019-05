p>CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Con il 4-1 inflitto ieri sera al, ilsi è laureato Campione di Portogallo all'ultima giornata precedendo in classifica i rivali di sempre del: anche ieri Joao Felix, talento classe 1999 delle Aquile, ha timbrato il cartellino concludendo così una stagione da assoluta protagonista. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Prestazioni che inevitabilmente hanno attirato l'attenzione di tutti i top club europei, a partire dalla Juventus fino all'Atletico Madrid e al Manchester City. Come riportato da 'As', il presidente del Benfica Luis Filipe Vieira ha dichiarato di non essere preoccupato nel rinnovare il contratto al calciatore: “Joao Felix ha un contratto lungo (scadenza 2023 ndr) e non abbiamo bisogno di fare un rinnovo, ha una clausola di 120 milioni di euro ed è per questo che non siamo affatto preoccupati”.

