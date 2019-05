p>CALCIOMERCATO LAZIO LUCIC / Senade la, una storia d'amore ancora destinata a durare nel tempo: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è vicinissimo l'accordo per il rinnovo del contratto del bosniaco che scade a giugno 2020. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

La trattativa con la dirigenza biancoceleste è già iniziata per il prolungamento di almeno un anno dell'accordo: Lulic ha dimostrato di poter dare ancora tanto alla causa e di essere nel pieno delle sue forze, come testimoniato dalle 44 partite disputate in stagione.

