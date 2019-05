VIDEO SERIE A PARMA FIORENTINA HIGHLIGHTS / Parma-Fiorentina diventa clamorosamente uno scontro salvezza.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'avvio di stagione e le aspettative dopo i primi mesi di campionato sono stati spazzati via con gli emiliani che si ritrovano ora a soli 3 punti dall'Empoli terzultimo ed i toscani che con l'arrivo di Montella hanno solo perso rimanendo inchiodati a quota 40 punti che ancora non bastano per l'aritmetica certezza di rimanere in Serie A. A fine gara Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Parma-Fiorentina.