VIDEO SERIE A PARMA FIORENTINA HIGHLIGHTS / Parma-Fiorentina diventa scontro salvezza, risolto dai gialloblu' con l'autorete di Gerson a pochi minuti dal termine.

Permanenza aritmetica in Serie A per i ducali, la squadra diavrà bisogno di un punto nell'ultima giornata per essere sicura della salvezza. A fine gara Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Parma-Fiorentina.