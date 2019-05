VIDEO SERIE A CHIEVO SAMPDORIA HIGHLIGHTS / Una sfida che non ha molto valore in termini di obiettivi per Chievo e Sampdoria che si affrontano nel lunch match della 37a giornata di Serie A.

I padroni di casa già retrocessi congedano i big Pellissier e Sorrentino contro i blucerchiati che, come annunciato da mister Giampaolo, puntano a superare quota 50 punti in classifica. A fine gara Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Chievo-Sampdoria.