In attesa di novità per il sostituto che colmerà il vuoto sulla panchina della Juventus, la dirigenza bianconera è al lavoro in vista della prossima finestra estiva di mercato: a prescindere da chi arriverà, la volontà è quella di mettere a segno un altro colpo importante a centrocampo dopo l'arrivo di

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', in caso di offerta importante potrebbe essere presa in considerazione anche un'eventuale cessione di Miralem Pjanic: soldi che poi andrebbero poi investiti nuovamente per una nuova operazione importante in entrata. Detto di Ramsey, un'altra operazione a costo zero potrebbe essere rappresentata da Adrien Rabiot, pronto a lasciare in estate il Paris Saint Germain: le alte pretese di contratto richieste dall'entourage del giocatore però ostacolano la trattativa. Il sogno rimane Pogba: il centrocampista francese del Manchester United è pronto a lasciare l'Old Trafford dopo la mancata qualificazione in Champions League. I 'Red Devils' chiedono una cifra tra i 90 e 100 milioni di euro, la Juventus sogna il grande ritorno ma bisogna fare i conti con la concorrenza del Real Madrid.

