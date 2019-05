p>CALCIOMERCATO INTER CONTE / In attesa della sfida contro ilche potrebbe regalare l'artitmetica qualificazione in Champions League, in casacontinua a tenere banco il futuro di Luciano: il tecnico nerazzurro è destinato a lasciare la panchina, conpronto a subentrare. C licca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Libero', tutto sembra procedere nella direzione giusta: c'è un patto tra Marotta e Conte che al momento continua ad essere solido e blindato. L'ex tecnico del Chelsea firmerà un accordo con l'Inter da circa 10 milioni di euro a stagione, cercando di impensierire già dalla prossima stagione la Juventus. Sì, quella Juventus allenata dal 2012 al 2014 e portata ai vertici in Italia. Anche secondo 'La Gazzetta dello Sport' non sono previste sorprese: la 'Vecchia Signora' ci riproverebbe pure, ma Conte ormai è destinato all'Inter.

