CALCIOMERCATO INTER CONTE ELMAS PANDEV MAROTTA / Antonio Conte ed Elmas all'Inter.

Ad 'HaberTurk' Goranha svelato che l'ad nerazzurrolo ha chiamato per chiedergli informazioni sul suo connazionale in forza al, certificando quindi il concreto interesse da parte del club targatoper il trequartista classe '99, nel mirino anche dioltre che valutato sui 15 milioni di euro. "Marotta mi ha chiesto referenze e naturalmente a me piacerebbe moltissimo vederlo all'Inter", ha detto nello specifico Pandev, che in nerazzurro fecenel maggio 2010. Poi l'attaccante ora al Genoa ha di fatto confermato l'arrivo di Conte sulla panchina interista, dicendo che "nei suoi schemi Elmas si troverebbe bene, il 3-5-2 è il modulo ideale per lui".