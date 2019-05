SASSUOLO ROMA DE ZERBI / "Le bandiere vanno rispettate": Roberto De Zerbi entra nel dibattito sulla decisione della Roma di non rinnovare il contratto di Daniele De Rossi. Al termine della gara tra il Sassuolo e i giallorossi, il tecnico dei neroverde ha parlato a 'Sky': "De Rossi mi ha fatto i complimenti dicendomi che ha visto i miei giocatori divertirsi, e per me non c'è cosa più bella. Gli ho detto che mi dispiace per quello che è successo: conosco il valore di Magnanelli per noi, è il nostro De Rossi. Deciderà lui quando smettere.

Alcuni giocatori son diversi da altri, le bandiere vanno rispettate".

Poi si affronta il tema partita e De Zerbi analizza così la gara: "E' stata una buona prestazione, anche se negli ultimi 10' c'è stata sofferenza, un pò per la loro fisicità, un po' perchè avevano un obiettivo. Nel secondo tempo c'è rammarico per due o tre palloni rifiniti male davanti al portiere, potevano essere occasioni da gol. Secondo me questa era una partita da vincere, o almeno una in cui avremmo dovuto segnare. Di positivo c'è che non abbiamo preso gol: è il nostro quattordicesimo cleen sheet, tanto per una squadra di metà classifica, ma qualcosa in più dobbiamo e vogliamo farla".

