SASSUOLO ROMA RANIERI / La Roma dice addio virtualmente alle speranze Champions: con il pareggio contro il Sassuolo i giallorossi vedono ridursi al lumicino le speranze di agguantare il quarto posto. Nel post gara a 'DAZN' è intervenuto Claudio Ranieri che ha dichiarato: "ABbiamo provato fino all'ultimo a fare gol: dovevamo essere più cinici, più pronti, anche più fortunati... peccato ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo".

ATTEGGIAMENTO MENTALE - "I tre punti sono fondamentali, ma la Roma è una buonissima squadra ma le gambe non vanno: si sbagliano occasioni chiare.

La squadra questo può dare e questo ha dato: non siamo attendisti per dare tutto fondo alle nostre energie. Non è stata una partita facile per entrambe. Loro sono bravi, difficile pressarle, giocano a uno o due tocchi: avremmo voluto pressarli fin dall'inizio ma bisogna dividere bene i novanta minuti".

DE ROSSI - "Non ho mai pensato di farlo entrare, lo voglio pronto per domenica prossima perché deve essere la sua festa e invito i tifosi a fargli festa perché lo merita. Per il resto: pazienza, ci rimbocchiamo le maniche e si continua a lavorare. Ho preparato la partita come al solito. La Roma riparte con ottimi giocatori poi non so che mercato farà la società".

